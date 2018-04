Ravasz: Prioritou je zavedenie povinnej predškolskej výchovy

O zavedení povinnej predškolskej výchovy už rokoval s ministerkou školstva.

28. apr 2018 o 20:42 SITA

BRATISLAVA. Hlavnou legislatívnou prioritou úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na nasledujúce obdobie zostáva zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky deti.

„Moje hlavné ciele sa nezmenili, stále si myslím, že treba podporiť vzdelávanie Rómov, najmä na predprimárnej úrovni, ale aj v následnom prúde vzdelávania. Mojou prioritou v téme školstvo naďalej ostáva povinná predškolská výchova detí. Tento krok je alfou a omegou v prístupe rómskych detí ku vzdelaniu a urobíme všetko preto, aby sme ho dosiahli,“ povedal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Dodáva, že o zavedení povinnej predškolskej výchovy už rokoval s ministerkou školstva Martinou Lubyovou, ktorá je opatreniu naklonená, zároveň o tom diskutoval s predsedom vlády Petrom Pellegrinim.



Konkrétnu odpoveď k otázke zavedenia povinnej predškolskej výchovy splnomocnenec očakáva v nasledujúcich týždňoch.

,,Rozumný kompromis je tlačiť na rok 2020/2021, nevidím dôvod, prečo by sme to mali robiť neskôr. K tomu však potrebujeme zákon, totiž starostovia musia vedieť na čom sú, že musia vytvoriť existujúce kapacity. Vytvorenie kapacít by nemal byť neriešiteľný problém, lebo máme k dispozícii tzv. modulované škôlky, známejšie pod pojmom kontajnerové škôlky. Sú to poctivé budovy, dajú sa spraviť za tri mesiace za 200-300 tisíc eur. A máme na to niekoľko desať miliónov eur z eurofondov," uviedol splnomocnenec Ravasz a doplnil, že keď starostovia zistia potrebu dotvoriť tie kapacity, dá sa to urobiť za pomerne krátke obdobie.



Aktivity úradu splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sú zamerané aj na zvyšovanie zamestnanosti, a to najmä na vytváranie pomocných profesií, ktoré dokážu následne pomôcť komunite rásť.

„V rámci našej činnosti sa nám podarilo vytvoriť do marca 2018 pracovné miesta pre 1405 ľudí. Sú to všetko pracovné miesta, ktoré pomáhajú rómskym komunitám. Našou snahou je, aby tieto vytvorené miesta boli do budúcna udržateľné aj po skončení financovania projektov. Napríklad úspešný projekt MOPS, kde sú zamestnaní prevažne Rómovia, je vízia, aby títo pracovníci prešli do stálej štátnej služby ako asistenti policajtov.“ upresnil Ravasz.