Ravasz podporuje vznik samostatného múzea Rómov

V súčasnosti už existuje Múzeum kultúry Rómov na Slovensku a patrí pod Slovenské národné múzeum.

3. nov 2019 o 9:05 SITA

BRATISLAVA. Zriadenie samostatného múzea kultúry Rómov by podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza (Most-Híd) bolo dobrým krokom.

Ravazs tak pre agentúru SITA reagoval na snahu časti kultúrnej obce zriadiť samostatné moderné rómske múzeum.

V súčasnosti u nás podobná inštitúcia je, ide o Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine, vyjadrilo sa pre SITA Ministerstvo kultúry SR. Zároveň podľa ministerstva momentálne „neexistuje dôvod na to, aby sa toto múzeum osamostatnilo“.

Ravasz si však myslí, že o múzeu v Martine veľa ľudí nevie a navštevujú ho hlavne ľudia z okolia. „Zaslúžilo by si preto väčšiu pozornosť,“ domnieva sa.



Občianske združenie tranzit.sk v októbri predstavilo publikáciu Neviditeľné múzeum venovanú idei vzniku samostatného múzea rómskej kultúry na Slovensku. Kolektív jej autorov uvažuje o jeho vzniku s ohľadom na rómske umenie, kultúru či históriu.

Samostatné rómske múzeum by podľa nich malo prekračovať hranice tradičnej etnografickej podoby. Kniha nadväzuje na rovnomennú kolektívnu výstavu, ktorá sa konala v tranzit.sk v Bratislave na prelome rokov 2017 a 2018, a inicioval ju umelec Oto Hudec.

Upozornila na fakt, že ani v jednom z centier Slovenska, v Bratislave či Košiciach nie je múzeum rómskej kultúry. Pritom rómska menšina patrí medzi významné národnostné menšiny Slovenska a má bohaté tradície a kultúru. Neexistencia múzea podľa autorov výstavy „neodhaľuje len prehliadanie menšiny väčšinovou spoločnosťou a politikmi, odhaľuje aj obavy z plného uznania a zrovnoprávnenia menšinovej kultúry, z uznania existencie ‚iného‘ vo svojom vnútri“.



Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa domnieva, že popri existujúcom Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, by bolo dobré zriadiť aj iné inštitúcie zamerané na kultúru Rómov. Martinské múzeum má stálu expozíciu venovanú najmä tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov. Pripravuje tiež dočasné výstavy a rôzne kultúrne akcie. Podľa Ravasza samostatná inštitúcia zameraná na Rómov by mohla vzniknúť napríklad v Košiciach a Prešove, kde je rómska populácia početnejšia, ale aj v Bratislave, kde by mohla prilákať aj turistov.

„České Múzeum rómskej kultúry v Brne dokazuje, že kultúra Rómov môže byť zaujímavá aj pre širšiu verejnosť a teší sa z dobrej návštevnosti. Aj preto plánuje v najbližších rokoch rozšíriť pole svojej pôsobnosti a zriadiť ďalšie múzeum v Prahe,“ upozornil Ravasz. Tvrdí, že počul aj názory, že vznik samostatného rómskeho múzea je založený na segregačnom princípe. Nemyslí si však, že vznik samostatného múzea, divadla alebo založenie rómskych novín by bolo formou negatívnej segregácie.

„Vo všeobecnosti platí, že národnostné menšiny spravidla majú svoje inštitúcie, ktoré šíria myšlienku kultúry konkrétnej národnostnej menšiny a jej prínosu k pestrosti krajiny. Ide o úplne štandardnú národnostnú politiku. V prípade rómskej menšiny sa však často hľadajú iné cesty, ako v prípade iných menšín, no myslím si, že každá nová inštitúcia, či už samostatná, alebo patriaca do komplexu inštitúcií, ktorá bude podporovať ‘pozitívnu rómskosť‘, je vítaná,“ dodal pre SITA.